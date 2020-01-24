ميكروفون يكشف حديث بنس لنتانياهو: ترامب لا يمكن إيقافه

سمع نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، وهو يقول عبر ميكروفون، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن دونالد ترامب “لا يمكن وقفه”، عشية انطلاق محاكمة الرئيس الأميركي الهادفة إلى عزله.

وسمع مايك بنس وهو يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في منتدى الهولوكوست بالقدس، إن ترامب “لا يمكن وقفه، مثل شخص آخر أعرفه”.

وشارك المراسل السياسي لموقع “جويش إنسايدر” الإخباري، جاكوب كورنبلوه، مقطع لتفاعل بنس مع نتانياهو على حسابه في تويتر صباح الخميس.

وفي المقطع، كان من الممكن رؤية نتانياهو وهو يمشي ويحيي بنس وزوجته كارين، وكما أشار كورنبلوه في تغريدته، فقد تحدث بنس عن أداء دونالد ترامب في ضوء محاولات عزله في ديسمبر والمحاكمة المستمرة في مجلس الشيوخ الأميركي، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيوزويك” الأميركية.

وقال بنس، بعد أن تبادل مع نتانياهو بعض الكلمات التي لم يتم التقاطها بواسطة الميكروفون، “نحن نتنافس.. هو (ترامب) لا يمكن إيقافه. مثل شخص آخر أعرفه (نتانياهو)”.

وأشار كورنبلوه إلى أن الكلمات المتبادلة بينهما، التقطت بواسطة “الميكروفون الساخن”، وهو عبارة عن ميكروفون يضخم صوت الكلمات التي يفترض أن تكون خاصة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال كورنبلوه لنيوزويك إن هذا المقطع جاء من البث المباشر للمنتدى العالمي للهولوكوست، وأنه تم التقاطه سراء أثناء وصول القادة لحضور هذا الحدث.

يشار إلى أن بنس وصل الخميس إلى القدس لحضور منتدى الهولوكوست العالمي لعام 2020، وبسبب ذلك سيغيب بنس عن اليوم الثالث من محاكمة ترامب في واشنطن.

يشار إلى أن نتانياهو، مثل ترامب، يواجه مشاكل في إسرائيل، فقد اتُهم رئيس الوزراء الإسرائيلي في نوفمبر الماضي بتهمة “الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة”.

سكاي نيوز

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