الارصاد: استقرار درجات الحرارة بالبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة الصغرى و العظمى على معدلاتها دون تغيير يذكر في الشمال و الأواسط، بينما تبدأ في الارتفاع التدريجي في بقية أجزاء البلاد، متوقعة هطول أمطار خفيفة طول ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت أن أعلى درجة حرارة رصدت بمدينة القضارف سجلت 30 درجة و سجلت أدنى درجة حرارة بمدينة دنقلا 4 درجات، موضحة أن أعلى درجة حرارة رصدت في الخرطوم كانت 24 وأدناها 10 درجات.

كما توقع التقرير أن تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة في معظم أنحاء البلاد.

سونا

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