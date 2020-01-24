الاتحاد الأوروبي يشارك بمعرض الخرطوم

يشارك في معرض الخرطوم الدولي في دورته الـ37 عدد من الدول والشركات،ولاول مره تشارك شركات فى دولة ايطاليا ،حيث أكد الاتحاد الأوروبي مشاركة 10 دول من دول الاتحاد الأوروبي .

وعبر سفير بعثة الاتحاد الأوروبي روبرت فان دن دوول عن سعادته بافتتاح و مشاركتهم في معرض الخرطوم الدولي في دورته 37، وقال “لدينا في المعرض هذا العام تمثيل لعدد أكبر من دول الاتحاد”، مشيرا إلى أن هذه خطوة تعد متواضعة من الاتحاد والشركات الأوروبية لكنها مهمة للغاية لزيادة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والسودان، لافتا إلى أن الشركات الموجودة في السودان حاليا والتي مقرها الاتحاد الأوروبي، واحدة من أكبر خطوط النقل في العالم وواحدة من أكبر شركات الاتصالات وواحدة من أكبر شركات الإلكترونيات والتقنيات الكهربائية.

وأوضح في تصريح صحفي أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السودان في العام 2018 حسب (Trade DG) بلغت حوالي 788 مليون يورو، وصادرات السودان للاتحاد الأوروبي في نفس العام حوالي 154 مليون يورو.

وقال إنهم يتطلعون خلال المعرض لوجود واستكشاف الإمكانيات المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي وخلق فرص عمل وتوطيد العلاقات المشتركة القائمة على أسس الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار روبرت إلى أهمية دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية و أنه يعول عليه في التبادل التجاري بين السودان وبلدان الاتحاد، مبينا أن القطاع الخاص له دور في إحداث عملية تحول كبير في الاقتصاد خاصة في المجالات الإنتاجية، مشيرا إلى سعيهم لتطوير العمل التجاري بين السودان ودول الاتحاد من خلال دور القطاع الخاص في الفترة القادمة، والتي ستشهد تدفق الاستثمارات الأوروبية في السودان، باعتبار أن الأجواء مهيئة لذلك. وأضاف “نحن نعول على دور القطاع الخاص في إحداث التطور والنمو الاقتصادي”، مشيرا إلى أن المعرض فرصة للتواصل مع الشركات السودانية والشركات الأوروبية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعريف الجمهور على نشاط الاتحاد الأوروبي و للتعريف بفرص الاستثمار، بجانب التواصل المباشر بين الجمهور وتلك الدول عبر مناديبها، مشيرا إلى وجود عدد من الشركات الأوروبية المشاركة تعرض منتجاتها في المعرض.

وفي ذات الاتجاه كشفت جولة صحفية بأرض المعرض ببري للدورة الحالية السابعة والثلاثين مشاركة المملكة العربية السعودية في عدد من الأجنحة ومن خلال شركات كبرى ذات وزن ثقيل وعلى رأسها شركة تحمل اسم شركة مصنع راقية لمواد التعبئة والآليات البلاستيكية وتتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها ، ويعتبر هذا المصنع من المصانع الرائدة في مجال الصناعات البلاستيكية، كما تشارك دولة نيجريا بعرض منوعات ومنتجات رائدة، فيما تشارك شركة أوز السودانية المتخصصة في مجال العقارات بتقديم أراضٍ بأسعار رمزية تقدم للشباب وخاصة الشباب المقبلين على الزواج. ورهنت إيطاليا مشاركتها بعدد من الشركات البارزة في جولتها وقدمت عروضا لأول مرة من شركاتها الجديدة التي تعمل في مجالات عديدة.

سونا

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