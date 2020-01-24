سلفا كير يهاجم نظام البشير ويدين أحداث أبيي

شدد رئيس دولة جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت على أهمية السعي لاقرار السلام في السودان. ودعا لدى مخاطبته الجمعة بقصر الرئاسة بجوبا حفل توقيع برتكول إطاري بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، الأطراف السودانية للاتزام بتنفيذ الاتفاق وصولا لاتفاق سلام نهائي وشامل بين الحكومة وكل مكونات الجبهة الثورية على أن يكون العام ٢٠٢٠م عاماً للسلام في السودان وجنوب السودان. وجدد حرص حكومته لتحقيق السلام في الدولتين من خلال استمرار التفاوض مع المعارضة في الجنوب وقال في هذا الخصوص لن نستعجل للحرب لأننا لن تستفيد شئ. واشار إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في بلاده من شأنه القضاء على المشاكل وعودة التبادل التجاري بعد فتح الطرق مما يسهل عملية التواصل بين الشعبين. وناشد سلفا الشركاء بدعم جهود السلام في السودان ودولة جنوب السودان. وأدان الاحداث في أبيي وصفها بالوحشبة محملاً النظام السابق مسئولية انتشار السلاح بالمنطقة.

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