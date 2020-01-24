توجه داخل قوى الحرية والتغيير بتعيين عمر الدقير نائباً لرئيس الوزراء

كشف مصدر موثوق لـ “باج نيوز” عن توجه داخل قوى الحرية والتغيير لرفع توصية إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتعيين رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، نائباً لرئيس الوزراء مع توليه إحدى الوزارات السيادية.

وأكد المصدر ترحيب رئيس الوزراء الاستعانة بالدقير في حكومته.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق تحفظه على أداء بعض الوزراء وأنه سيجري عملية الإبدال متى ما كان ذلك ضرورياً.

وقال المصدر إن الدقير أكد لمن تواصلوا معه دعمه ودعم المؤتمر السوداني للحكومة الانتقالية لضمان نجاحها في تنفيذ مهامها ويرى أن ذلك واجب على كافة قوى الثورة، إلا أنه تمسك الالتزام بقرار حزبه القاضي بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء.

الجدير بالذكر أن رئيس المؤتمر السوداني يقوم حالياً بجولة حزبية بولاية غرب كردفان ومن المتوقع أن يعود للخرطوم يوم غدٍ السبت.

الخرطوم: باج نيوز

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