مستشار رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء في رئيس اتحاد الرعاة السابق
أدى الأستاذ مصلح نصار، مستشار رئيس مجلس الوزراء، واجب العزاء لأسرة الفقيد عبد الله العسمي ، رئيس اتحاد الرعاة السابق، واحد قيادات قبيلة الرشايدة بمنطقة الشعديناب شرق بمحلية الدامر بولاية نهر النيل .
ورافق مستشار رئيس الوزراء خلال زيارته، الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، نائب والي ولاية نهر النيل ووزير الثقافة والإعلام، والأستاذ عبد الباسط محمد الأمين، المدير التنفيذي لمحلية الدامر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأهلية بالولاية.
وترحم المستشار مصلح نصار على روح الفقيد، مؤكداً أن العسمي يمثل ركيزة وطنية ومنارة للحكمة، مشيراً إلى إسهاماته الكبيرة في قطاع الرعاة لتعزيز الاستقرار والإنتاج.
سونا