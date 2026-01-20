سياسية
الموارد المعدنية بالشمالية تدشن حملة إصحاح بيئة ومخيم علاجي مجاني بمحلية دلقو
دشنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية، الأحد، بمحلية دلقو حملة إصحاح البيئة بأسواق التعدين بالشراكة مع الشركات العاملة في قطاع التعدين والمحليات التي بها نشاط تعديني .
بجانب تدشين المخيم العلاجي المجاني للمعدنين بسوق 625 بدلقو والذي تنفذه الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية بالشراكة مع الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية ويستمر المخيم لمدة ثلاثة أيام ويقدم خدمات الكشف والفحص والعلاج والادوية المجانية .
وأشار الاستاذ عبدالرحمن محجوب النضيف مدير فرع الشركة بالشمالية إلى أن حملة اصحاح البيئة والمخيم العلاجي المجاني ستغطي جميع أسواق ومواقع التعدين بالولاية وذلك في إطار اهتمام الشركة وحرصها على صحة وسلامة المعدنيين لمزيد من الانتاج وتعظيم الإيرادات وتطوير قطاع التعدين .
سونا