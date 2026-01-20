الموارد المعدنية بالشمالية تدشن حملة إصحاح بيئة ومخيم علاجي مجاني بمحلية دلقو

دشنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية، الأحد، بمحلية دلقو حملة إصحاح البيئة بأسواق التعدين بالشراكة مع الشركات العاملة في قطاع التعدين والمحليات التي بها نشاط تعديني .