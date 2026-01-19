مدير صحة الخرطوم يفتتح مكاتب الطب العلاجي وإدارة الإعلام

حيا الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والوزير المكلف، مجهودات العاملين بالقطاع الصحي بالولاية، مثمنًا تضحيات “الجيش الأبيض” ودورهم الكبير في استمرار تقديم الخدمات الصحية رغم التحديات، كما أشاد بالدعم المقدر الذي قدمته منظمة الصحة العالمية في مجالات التعافي وإعادة الإعمار بالقطاع الصحي.

وقال الدكتور فتح الرحمن إن من حسنات الحرب بروز أداء مهني مميز وكوادر صحية تمتلك خبرات عالية في إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن الكثيرين راهنوا على انهيار القطاع الصحي أثناء الحرب، إلا أن تلك التوقعات خابت بفضل صمود العاملين وتكاتف الجهود.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمكاتب الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة الإعلام بوزارة الصحة الأحد، بعد إعادة تأهيلها بدعم من منظمة الصحة العالمية، عقب الدمار الذي لحق بها جراء اعتداءات المليشيات، وذلك بحضور عدد من العاملين بالوزارة.