دعوة للاستثمار بالولاية الشمالية

دعا اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري والي الولاية الشمالية المكلف رجال الاعمال من الوطنيين والأجانب للاستثمار في الولاية في مجالات الزراعة والتعدين والسياحة.

وأشار إلى الميزات التفضيلية للولاية في القطاعين الزراعي والتعدين خاصة مجال الآثار التي تقارب الثلاث آلاف موقع بدءا بالبركل الذي عمره سبع آلاف عام حوله معابد ومدافن الكرو الي جانب منطقة الدفوفة وغيرها.

واكد اللواء الساعوري لدى مخاطبته ملتقى رجال الأعمال وعلى هامش الدورة ٣٧ لمعرض الخرطوم الدولي اهمية دور رجال الأعمال في تنشيط الاستثمار بالولاية

وكشف عن ترتيبات جارية من قبل حكومة الولاية لاقامة الملتقى الاستثماري بالولاية في فبراير المقبل.

سونا

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