نهر من خمر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

تسربت أكثر من 97 ألف غالون (نحو 360 ألف لتر) من النبيذ الأحمر، إلى رافد أحد الأنهار بالقرب من مزرعة للعنب في ضواحي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأربعاء.

حدث ذلك بعدما انفتح باب خزان تابع لمزارع “رودني سترونج فاين-ياردس” بشكل مفاجئ، متسببًا في تسرب عشرات الآلاف من الجالونات، وفقًا لتقرير أصدره مكتب حاكم الولاية لخدمات الطوارئ.

توقف التسرب، وتم احتواء 20% منه، لكن ما يتراوح بين 46 ألف إلى 96 ألف غالون تسربت إلى النهر الروسي، الذي ينبع من مقاطعة ميندوسينو، ويتدفق إلى المحيط الهادئ شمال خليج سان فرانسيسكو، وفقًا للراوية الرسمية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن المدير التنفيذي لمؤسسة حماة النهر الروسي، دون ماكنهيل قوله: “لم ترد تقارير عن نفوق الأسماك، لكن من المرجح أن تؤدي حموضة النبيذ إلى قتل الحشرات التي تتغذى عليها الأسماك”.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم شركة المزارع، إن هناك تحقيقات داخلية جارية حول التسرب بالتعاون مع السلطات، مضيفًا: “نشعر بقلق عميق للغاية إزاء هذا التسرب وحماية ممراتنا المائية”.

سبوتنيك

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