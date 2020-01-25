الشرطة تقف على الاحوال الامنية والجنائية بالنيل الابيض .

وقف الفريق شرطة د. عثمان محمد يونس نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام اليوم مجمل الاحوال الامنية والجنائية بولاية النيل الابيض خلال زيارته للولاية اليوم رفقة اللواء شرطة طارق عطا رئيس هيئة التوجيه والخدمات واللواء شرطة كريم الدين مبارك مدير الادارة العامة للتوجيه والمناشط . وقال نائب المدير العام المفتش العام في( تصريح صحفي ) ان الزيارة تأتى فى اطار اهتمام رئاسة قوات الشرطة بتفقد سير العمل بشرطة الولايات والوقوف على جاهزيتها لبث الامن والاستقرار فى نفوس المواطنين وتكملة احتياجاتها بغرض تقديم خدمات شرطية متطورة فى شتى المجالات ، مشيرا الى ان رئاسة الشرطة تدعم العملية الامنية من خلال الخطط الموضوعة للحد من الجريمة بتوفير الدعم الفنى واللوجستى ، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين كافة الاجهزة الامنية بالولاية والتى أدت الى الاستقرار الكبير الذى تشهده الولاية .

من جانبه اكد اللواء شرطة عيسى ادم مدير شرطة ولاية النيل الابيض هدوء الاحوال الامنية والجنائية بمحليات الولاية المختلفة بفضل الخطط الموضوعة لشرطة الولاية عبر انتشار الدوريات والسوارى ، مبينا ان زيارة نائب المدير العام المفتش العام لشرطة الولاية تدعم العملية الامنية بالولاية، مضيفا ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح مبانى السجل المدنى ومدينة النور الاصلاحية للنزلاء .

يذكر ان نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة تفقد خلال زيارته الولاية مبانى مدينة النور الاصلاحية واستمع الى شرح مفصل عن سير العمل بالمدينة و التى ستفتتح قريبا بجانب تروسه اجتماع هيئة قيادة شرطة الولاية اضافة الى زيارته مبانى السجل المدنى الجديدة وشرف سيادته بملعب استاد كوستى المباراة الختامية لكأس مدير عام الشرطة بين منتخبى شرطة ولاية النيل الابيض ومنتخب شرطة ولاية غرب كردفان

سونا

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