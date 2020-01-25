لجنة الترتيبات الامنية للحكومة تصدر تعميم صحفي

أصدرت لجنة الترتيبات الامنية لحكومة السودان الانتقالية اليوم تعميم صحفي أكدت فيه أن الاتفاق الاطاري للسلام الذي تم توقيعه بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال بالمنطقتين في المسارات المختلفة يتضمن المبادى العامة للترتيبات الأمنية وبهذا الإتفاق تكون لجنتي الترتيبات الأمنية جاهزتين لمناقشة التفاصيل بشأن الترتيبات الأمنية في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق مع الجيش الشعبي قطاع الشمال والجبهة الثورية والمتعلقة بدمج القوات ضمن الجيش السوداني الموحد والمؤسسات الأمنية السودانية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

وفيما يلي تنشر سونا نص التعميم الصحفي للجنة

بسم الله الرحمن الرحيم

تعميم َصحفي

جماهير شعبنا الأوفياء

في إطار سعى الحكومة للتوصل لإتفاق سلام شامل تم يوم أمس الأول توقيع إتفاق إطاري بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال بالمنطقتين في المسارات المختلفة وتضمن المبادى العامة للترتيبات الأمنية وبهذا الإتفاق تكون لجنتي الترتيبات الأمنية جاهزتين لمناقشة التفاصيل بشأن الترتيبات الأمنية في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق مع الجيش الشعبي قطاع الشمال والجبهة الثورية والمتعلقة بالأتي :

أولاً : دمج القوات ضمن الجيش السوداني الموحد والمؤسسات الأمنية السودانية

ثانياً :نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتحديد آليات القيادة والسيطرة لبرامج وقف إطلاق النار الدائم والمراحل والجداول والتوقيتات الأخرى للتنفيذ باعتبار التجربة التاريخية للسودان والتي أكدت على عدم تحقيق السلام دون تحول ديمقراطي وترتيبات أمنية تنتج قوات مسلحة قومية موحدة بقدرات قتالية عالية تحمي السلام والديمقراطية وتدافع عن السودان .

جماهير شعبنا الأوفياء

الشكر موصول لحكومة جنوب السودان وللجنة الوساطة وللشركاء من المجتمع الإقليمي والدولي ونؤكد للجميع التزام الحكومة بالتوصل لإتفاق سلام شامل يرضى تطلعات الشعب السوداني وقواته النظامية بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة .

وبالله التوفيق

لجنـــــــــة الترتيبات الأمنـــــــــية

لحكومة الســـــــــودان الانتقالية

السبت 25 يناير 2020م

سونا

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