الادارةالعامة للحج والعمرة تصدر عددمن القرارات

اصدر الاستاذ منتصر عباس محمد على المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة العديد من القرارات بعد الوقوف ميدانيا على أحوال المعتمرين بمدينة سواكن وبناءا علي توصيات زيارة اللجنة العليا لالية العمرة بولاية البحر الأحمر.

حيث حوت القرارات على ترتيبات التفويج للمعتمرين الي ميناء عثمان دقنة بسواكن وذلك بالزام وكالات السفر والسياحة المصرح لها بمزاولة خدمات العمرة للعام 1441هجرية القيام بكافة الخدمات المطلوبة التي تقدم للمعتمرين داخل السودان، والزامها بالتفويج المنتظم للمعتمرين الي ميناء عثمان دقنة بسواكن مع تمليكهم كافة المعلومات ومستنداتهم الثبوتية قبل المغادرة الي سواكن والتأكد من تأشيرتي الدخول والخروج مع الالتزام بعدم تفويج أي معتمر الي سواكن بدون تذاكر إلكترونية وحجوزات مؤكدة ذهابا وايابا بالاضافة للتأكد التام من حصولهم على تأشيرات الدخول والخروج.

كما نص القرار على تعيين الوكالات مناديب لاستقبال المعتمرين بالميناء لتكملة اجراءاتهم وتسهيل مغادرتهم وتقديم كل الخدمات المطلوبة والزام الوكالات الرئيسيه بضرورة توجيه منسوبيها بحسن التعامل مع المعتمرين.

كما شمل القرار إلغاء كرت الصعود للباخرة نهائيا سدا لابواب السمسرة والفساد والتي تظهر خلال عمليات تفويج المعتمرين في موسم العمرة وسداد رسوم المغادرة والخدمات الامنية بميناء عثمان دقنة بسواكن البالغ قدرها (56ج) ستة وخمسون جنيها بواسطة الشركات البحرية وتوريدها بشيك مرفق معه قائمة الركاب وذلك على غرار رسوم هيئة المواني البحرية سعيا نحو راحة المعتمرين بالتشاور مع الجهات المعنية بولاية البحر الاحمر.

وألغى القرار استمارة تأكيد الحجز الصادرة من الشركات البحرية داخل الميناء والاكتفاء بالتذكرة الالكترونيه والتأكد بواسطة جواز السفر فقط.

وعلي الجهات المعنية وضع القرارات موضع التنفيذ.

سونا

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