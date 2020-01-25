بدء تقنين السيارات غير المقننة بمدينة الفاشر.. عقد الشراء الليبي واقرار مشفوع باليمين

تبدأ يوم الأحد بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وبمحطة جمارك محلية مليط عمليات تخليص العربات غير المقننة بالولاية وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها المجلس السيادي الانتقالي مؤخرا.

وطالب تعميم صحفي صادر من إدارة جمارك الولاية المواطنين من أصحاب تلك السيارات بإحضار المستندات التي تمكن من تخليص سياراتهم والمتمثلة في عقد الشراء الليبي والاقرار المشفوع باليمين واصل وصورة من إثبات الشخصية بجانب صورة لرقم لـ(شاسيه) المنحوتة بالعربة بالإضافة الى دفع (القيمة +الرسوم+غرامة ٥٪).

ونوه تعميم إدارة الجمارك إلى عمليات تخليص السيارات غير المقننة ستستمر من يوم غد الأحد ٢٦ يناير بالفاشر ومليط حتى الأحد ٩ فبراير القادم وكشف تعميم الجمارك عن عدم استثناءات بعد ذلك التاريخ.

الفاشر 25-1-2020م (سونا)

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