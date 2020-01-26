مدير جامعة السودان يهنئ الأساتذة بالترقيات

قدم بروفيسور عوض سعد حسن مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا اليوم التهنئة الخاصة لأساتذة الجامعة الذين تمت ترقيتهم، حيث ترقى إلى درجة الأستاذ كل من دكتور عبدالعظيم سليمان المهل ودكتور بابكر إبراهيم الصديق من كلية الدراسات التجارية، ومن كلية الدراسات الزراعية دكتور النجومي عبدالقادر عمر مساعد ودكتور ميسرة أحمد محمد بابكر و دكتورة الشفاء علي ميرغني بابكر، ومن كلية اللغات دكتور محمد داؤود محمد داؤود و دكتورة ستنا محمد علي، ومن معهد تنمية الأسرة والمجتمع دكتورة فاطمة عمر نبق.

كما ترقى إلى درجة الأستاذ المشارك دكتورة مواهب أحمد الصديق كلية الدراسات الزراعية، دكتور عمر سعيد محمد سعيد كلية اللغات، دكتورة بخيتة محمد زين علي محمد كلية التربية، دكتور عبدالمولى موسى محمد موسى كلية علوم الإتصال، ودكتور حيدر عبدالقادر أبكر عبدالله كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، ودكتور علي الأمين ناصر حماد كلية علوم المختبرات الطبية، و دكتورة بنازير أحمد إبراهيم كلية الهندسة، ودكتور رمضان محمد أحمد عوض كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات، دكتور حسن محمد يوسف ودكتور مالك عبدالله مهدي محمد المهدي من معهد تنمية الأسرة والمجتمع، متمنياً لهم دوام التقدم والتوفيق.

سونا

شارك الموضوع :



