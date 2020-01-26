حمدوك يستقبل مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد اخيم شنايدر وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس ووزيرة الخارجية الاستاذة أسماء محمد عبد الله .

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص السودان على تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اخيم شنايدر في تصريح صحفي أن زيارته للسودان هى الأولى من نوعها وتمثل موقفاً تضامنياً مع السودان وحكومة الفترة الانتقالية،وتأتي تأكيداً على اهتمام البرنامج الشديد بمساعدة السودان ومساندته في كافة المجالات للتحول إلى الديمقراطية والحكم الرشيد وللوفاء بتطلعات الثورة المجيدة.

وابان أن اللقاء تناول أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة الانتقالية دعماً للسودان ،مؤكدا التزام منظومة الأمم المتحدة بمساعدة السودان خاصة في مجالات المساعدات الإنسانية والتنموية، بجانب دعم قدرات الحكومة السودانية في المركز والأطراف لتقوم بكافة المهام المطلوبة منها في المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق لاولويات حكومة الفترة الانتقالية والتحديات التى تواجهها والتى ياتي على رأسها إحلال السلام الشامل والعادل بالبلاد.

وقال شنايدر أنه سيلتقي خلال زيارته التى تمتد لثلاثة ايام بمسؤوليين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني.

سونا

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