مدني:وضع استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية

أكد وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني دعمة لمبادرة خارطة الطريق للتنمية العمرانية وبرامجها الهادفة للتطور والبناء فى مجال الصحة والسلامة المهنية .

وقال لدى مخاطبتة صباح اليوم بكلية الزراعة بشمبات ورشة الصحة والسلامة المهنية إن الحكومة تدعم مثل هذة المبادرات الرمية الي نهضة وتطوير البلاد مضيفا أن هناك تنسيقا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع معالجات وضوابط تحد من مخاطر الكوارث والاصابات وتحقق السلامة المهنية في مكان العمل في كل المستويات مشيرا إلى المخاطر التي يواجهها العاملون خاصة في المصانع والتعدين مؤكدا أهمية مراجعة القوانين والجوانب المتعلقة بالسلامة المهنية والبيئة. وقال إن سلامة الارواح اهم من جلب الارباح فلذلك لابد من تفعيل القوانين المنظمة للصحة والسلامة بمكان العمل مؤكدا تبنيه لتوصيات الورشة ومتابعة تنفيذها وقال إن هناك اجتماعا مشتركا سيعقد لوضع استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية في البلاد.

من جانبها أكدت الدكتورة مني ابراهيم المهندس بجامعة الخرطوم وممثل مبادرة خارطة الطريق للتنمية العمرانية اهتمام المبادرة وعملها المتعاظم لتطوير مستوي الحياه بالسودان و سعيها لإحداث نقلة نوعية في التنمية الحضرية . وقالت إن المبادرة تهدف الى تحديد تدابير عملية قابلة للتنفيذ تسهم في معالجة التحديات القائمة والمتوقعة والمتعلقة بتشغيل جميع الهيئات الحكومية المعنية بالتنمية الحضرية مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والسياسية بالسودان. وأضافت ان المبادرة يشارك فيهآ اكثرمن ١٧٠ خبيرا من داخل السودان وخارجة من أجل تبادل الخبرات والمعارف والتجارب لترقية مستوي الأعمال الخاصة بالصحة والسلامة والعمران من أجل الأسهام في تنفيذ اهداف الثورة المجيدة و تتبع خطواتها واعادة بناء الوطن عبر برنامج اسعافي في البني التحتية ولمقابلة مهددات الصحة والسلامة المهنية التي نتجت عنها أحداث موجعة وفقدان في الارواح والممتلكات الأمر الذي فرض ضرورة الاستجابة وإيجاد حلول ناجعة لتحديات السلامة المهنية مؤكدة ان لديهم خطة عمل لمعالجة المشاكل والتحديات القائمة في الصحة والسلامة المهنية في السودان.

سونا

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