اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 26 يناير 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 96.00جنيه
الريال السعودي : 25.60جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 105.60 جنيه
الدرهم الإماراتي : 26.30جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 26.33 جنيه
الجنيه الإسترليني : 124.80جنيه
الجنيه المصري : 6.09جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.