اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 26 يناير 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 96.00جنيه

الريال السعودي : 25.60جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 105.60 جنيه

الدرهم الإماراتي : 26.30جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 26.33 جنيه

الجنيه الإسترليني : 124.80جنيه

الجنيه المصري : 6.09جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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