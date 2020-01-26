ترمب: لن نرفع العقوبات من أجل التفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة في وقت متأخر من مساء أمس (السبت) إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل التفاوض معها، فيما بدا أنه ردّ على مقابلة نشرتها صحيفة «دير شبيغل» مع وزير الخارجية الإيراني.

وكتب ترمب في التغريدة التي نشرها بالإنجليزية ولاحقاً بالفارسية: «وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات… لا شكراً!»، وفقاً لما نقلته «وكالة رويترز للأنباء».

وردّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (الأحد) ، بنشر مقتطف من مقابلة «دير شبيغل» التي نشرت يوم الجمعة قال فيه إن إيران لا تزال منفتحة على المفاوضات مع أميركا إذا تم رفع العقوبات.

وعلّق ظريف على المقتطف بتغريدة قال فيها: «سيكون من الأفضل لدونالد ترمب أن يبني بياناته وقراراته المتعلقة بالسياسة الخارجية على الحقائق وليس على عناوين أخبار (فوكس نيوز) أو ما يقوله مترجموه باللغة الفارسية».

ووصلت درجة التوتر بين إيران والولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في عقود بعد أن قتلت واشنطن القائد العسكري الإيراني البارز الجنرال قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني)، مما دفع إيران لإطلاق صواريخ على قواعد في العراق تضم قوات أميركية بعد أيام.

وكان التوتر يتصاعد بالفعل بين الدولتين منذ أن أعلن ترمب في 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، وأعاد فرض العقوبات التي قلصت صادرات النفط بشدة وأضعفت الاقتصاد الإيراني.

الشرق الأوسط

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