المركزي ينفي صحةماتناولته الوسائط بخصوص شركة الجنيد

نفى بنك السودان المركزي صحة ما تناولته وسائط التواصل بخصوص شركة الجنيد.

واشار محافظ بنك السودان المركزى البروفيسور بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم فى تصريح (لسونا) إلى تداول خطاب مزيف في بعض وسائط التواصل يوضح بصدور توجيه من مجلس السيادة الانتقالي معنون للبنك المركزى للسماح لشركة الجنيد للأنشطة المتعددة بتصدير 250 كيلو ذهب عبر مطار الخرطوم.

وأضاف أنه بالاستنادا إلى استقلالية بنك السودان المركزي ننفي نفيا قاطعا تسلمنا لأي خطاب أو توجيه في هذا الشأن.

ونوه إلى عدم صحة ما ورد في الخطاب المشار إليه والذي استخدمت فيه خدعة (الفوتوشوب) بغرض ايهام وتضليل القارئ. وقال مردفا: “نعول علي فطنه الجمهور في كشف مثل هذه الممارسات”.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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