اتهام عامل ديلفري بهتك عرض بريطانية في دبي

تحقق النيابة العامة في دبي، مع موظف توصيل “ديلفري” بتهمة هتك عرض بريطانية بالإكراه.

وحسب موقع “إرم نيوز” تشير تفاصيل القضية إلى أن موظف توصيل باكتساني أقدم على هتك عرض بريطانية في الثلاثين من عمرها، في أثناء توصيله طلب لها من متجر إلكتروني.

وقالت المجني عليها للنيابة إنها طلبت دراجة هوائية لزوجها بمناسبة عيد ميلاده، وعندما وصل عامل الديلفري إلى منزلها وفتحت له الباب قام بتقبيلها وهو ما أدى بها لغلق الباب سريعا.

وعندما أصر المتهم على تسليمها الشحنة فتحت له الباب مرة ثانية، فقام بمسكها وسحبها نحوه.

وأمام النيابة اعترف المتهم بما حدث، وأقر أنه كان معجبا بالمجني عليها.

سبوتنيك

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