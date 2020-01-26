الفيضانات تقتل العشرات وتشرد الآلاف في البرازيل

لقي 46 شخصا على الأقل مصرعهم، الأحد، بينما شُرد أكثر من 25 ألفا آخرين، بسبب فيضانات واسعة النطاق اجتاحت جنوب شرقي البرازيل، بعد عواصف وأمطار غزيرة.

وقالت صحيفة “يو غلوبو” إن معظم حالات الوفاة حدثت في ولاية ميناجيراي، بما في ذلك العاصمة بيلو هوريزونتي التي سقطت عليها أغزر الأمطار.

وكانت السلطات المحلية في مينا جيراي قد قالت إن 37 شخصا لقوا حتفهم، بينما نزح 17 ألفا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها، فيما لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين، بحسب رويترز.

من جانبها، قالت السلطات في ولاية إيسبيريتو سانتو، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم، بينما نزح 8 آلاف عن ديارهم، أو تم إجلاؤهم منها. وهناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وقضى الضحايا في انزلاقات للتربة وانهيار منازل بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة غير المسبوقة.

سكاي نيوز

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