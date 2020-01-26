والي شمال كردفان: قادرون علي حسم التفلتات الأمنية

اكد اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي شمال كردفان المكلف أن ولايته قادرة على حسم التفلتات والظواهر الأمنية التي أصبحت تشكل خطراً كبيراً على أمن وحياة المواطنين جاء ذلك خلال تفقده مشرحة مستشفى الابيض ترافقة لجنة أمن الولاية ومدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية مقدماً العزاء لاسرة الشهيد عبد الرحمن احمد الذي تعرض لجريمة قتل من عناصر مجهولة مساء أمس بحي كريمه جنوب بمدينة الابيض .

وأكد أن هذا الظواهر والجرائم تعتبر دخيلة على مجتمع ومواطن الولاية مما يتطلب الإجراءات الصارمة لحسمها.

الابيض 26-1-2020م (سونا)

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