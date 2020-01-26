الشعبية جناح (الحلو) ترفض وضع اتفاق الحكومة مع (عقار) مرجعية للتفاوض

أعلنت الحركة الشعبية قطاع الشمال “جناح الحلو” أنها غير معنية بالإتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة الإنتقالية ومجموعة عقار وعرمان، وإن أيدته المسارات الأخري، وأكدت إستعدادها التام لمواصلة المحادثات رغم تعثرها وجمودها، إنطلاقا من رغبتها الصادقة في تحقيق السلام.

وقال الناطق الرسمي بإسم وفد الحركة الشعبية المفاوض الجاك محمود أحمد الجاك في بيان صحفي مساء اليوم “الأحد” تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، إن وفد الشعبية تفاجأ بمغادرة وفد الحكومة الإنتقالية المفاوض وعودته إلى الخرطوم دون إخطار رسمي لهمة عبر لجنة الوساطة.

وأكدت الحركة أنها غير معنية باتفاق وفد الحكومة مع حركة عقار أضاف البيان “لقد تابعنا في نشرة الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتلفزيون السودان خبر عودة وفد الحكومة المفاوض الي الخرطوم” وأشارت إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الإنتقالية المفاوض محمد حسن التعايشي الذي بثه تلفزيون والسودان بقوله : (إن الأنفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة الإنتقالية مع مجموعة عقار وعرمان قد وضع الأساس السياسي والأمني لكل مسارات التفاوض في منبر جوبا).

وشدد البيان على أن ما جاء من تصريح علي لسان التعايشي يعبر بالضرورة عن رؤية ووجهة نظر الوفد الحكومي والموقعين علي الإتفاق محل التوضيح.

وجدد الحركة الشعبية إستعدادها التام لمواصلة المحادثات رغم تعثرها وجمودها، وذلك إنطلاقا من رغبتها الصادقة في تحقيق السلام.

الخرطوم: باج نيوز

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