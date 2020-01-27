وزيرةالخارجية تلتقي رئيس فريق عمل إنضام السودان لمنظمةالتجارة العالمية

إستقبلت الأستاذة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية اليوم بمكتبها السيد ناكاي كاتسرو رئيس فريق عمل إنضام السودان لمنظمة التجارة العالمية (ًWTO) نائب المندوب الدائم لبعثة اليابان بجنيف والوفد المرافق له .

رحبت السيدة الوزيرة بالوفد وعبَّرت عن شكرها لليابان على الجهود والدعم الذي ظلت تقدمه في سبيل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وقدمت تنويراً عن الأوضاع الداخلية للبلاد والتقدم الذي أحرزه السودان في علاقاته الخارجية وذلك عبر رئاسته للإيقاد وإنتخاب السودان لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام مشيرةً إلى جهود السودان لإستعادة مكانه الطبيعي إقليمياً ودولياً ،كما أشارت إلى أولويات الحكومة الإنتقالية المتمثلة في تحقيق السلام والتنمية الإقتصادية في البلاد ونوهت إلى حاجة السودان إلى التدريب المتخصص في ملف التجارة العالمية فيما من شأنه مساعدة البلاد على الإستفادة القصوى من منصات التجارة الدولية.

من جانبه هنأ السيد ناكاي كاتسرو السيدة الوزيرة على التغيرات الإيجابية التي شهدتها البلاد وقدم تنويراً عاماً عن مهمته وعن التغيرات الداخلية المترتبة على إنضمام السودان لمظمة التجارة العالمية والتي من شانها تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السودان ،وعبَّر عن أمله في أن تسفر هذه العملية عن إعادة إندماج السودان في المجتمع الدولي والإصلاح الاقتصادي ككل .

كما تباحث الجانبان حول وجود إسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وأثار ذلك على عمليه إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.

سونا

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