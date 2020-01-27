النائب العام يُقِر بصعوبات في التحقيق بجرائم النظام السابق

أقر النائب العام تاج السر علي الحبر، بصعوبات تعترض عمل لجان التحري والتحقيق في الجرائم التي أرتُكبت خلال فترة نظام الإنقاذ، تتعلق برفع حصانات مرتكبيها.

وكشف الحبر خلال لقائه بوفد الكونغرس الأمريكي الزائر للبلاد بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن مساعٍ لرفع الحصانات وِفق رؤية جديدة ترتبط بالإخطار في مدة زمنية محددة، فيما رهن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الدولية بنتائج المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح، بجانب أطراف عدة من بينها الضحايا وأسرهم، فضلاً عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها.

ووجّه الحبر رسالة للشعب الأمريكي بقوله “إننا نحترم حقوق الإنسان ونعمل على سيادة حكم القانون”. وأكد مساعي النيابة أن ينال مرتكبو الجرائم عقوبتهم. وأضاف “نتفهم الإجراءات التي تسبق رفع العقوبات عن السودان، لكن يجب أن تعلموا أن هناك سوداناً جديداً”. ودعا الإدارة الأمريكية للإسراع برفع الحظر عن السودان لزوال أسبابه.

وجدّد الحبر التعهدات بالتحرّي في كافة الانتهاكات وجرائم القتل التي وقعت منذ ١٩٨٩م، وجرائم الفساد والمال العام والجرائم الأخرى. وقال إن التحري في الجرائم التي وقعت بدارفور خلال النظام السابق يتم من جديد بصورة مُرضية .

الخرطوم (كوش نيوز)

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