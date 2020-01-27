والى الجزيرة: الصوفية وعاء جامع لاهل السودان

أشاد اللواء الركن احمد حنان احمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بمنهج الصوفية الداعم للوسطية والبعيد عن الغلو والتطرف مؤكدا أن الطرق الصوفية وعاء جامع لكل اهل وقبائل السودان .

واشار لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد المجمع الصوفي العام برئاسة البروفسير الشيخ عبد المحمود محمد سرور للأدوار التي إطلعت بها الطرق الصوفية في نشر الدعوة الإسلامية عبر مخاطبة العقول والتواضع معلنا دعمه لكافة مناشط وفعاليات المجمع الصوفي .

من جانبه اكد رئيس الوفد دعم الصوفية للسلم الإجتماعي ونشر الوعي وتعزيز الوسطية ونبذ الجهوية والقبلية مبيناً أن المجمع الصوفي كيان جامع قام ليحفظ التوازن من غير تعصب للخروج بالبلاد لبر الأمان .

فيما عبر عدد من أعضاء الوفد من المشايخ عن إشادتهم بتعاون الوالي وإلتزامه بدعم أنشطة المجمع الصوفي العام بولاية الجزيرة .

سونا

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