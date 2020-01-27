المالية: تحويل الرصيد بحد اعلي الف جنيه ويتقلص الي ١٠٠ جنيه يوميا اعتبارا من يونيو ٢٠٢٠م

وجه وزير الماليه د. ابراهيم البدوي بالاستمرار في تحويل الرصيد بحد اعلي مبلغ الف جنيه فقط لاغير يوميا حتي نهايه ٣١ مايو ٢٠٢٠م ويتقلص الي ١٠٠ جنيه يوميا اعتبارا من يونيو ٢٠٢٠م وسقف الرصيد المسموح به لأي شريحة بحد اعلي مبلغ ١٠ الف جنيه يوميا وذلك اعتبارا من الاول من مارس ٢٠٢٠ م ويتم معالجه الأرصدة بالشرائح التي تتجاوز المبالغ المسموح بها ١٠ الف جنيه بحد أقصي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ويتزامن مع ذلك الاستمرار في تقديم الخدمات عبر الموبايل ووسائل الدفع الأخري وذلك لضمان إيصال الخدمه لأكبر شريحة من المواطنين.

واكد الوزير ان القرار يأتى في اطار تسريع المعاملات وتطوير نظم وقنوات الدفع الالكتروني ويحقق العدالة والتنافس وضبط السيولة بجانب انفاذ برنامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر المستند الى التمويل النقدى المباشر .

الخرطوم 27-1-2020م (سونا)

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