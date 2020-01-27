النيابة تُخضِع الزبير أحمد الحسن للتحقيق في ملف (خط هيثرو)

اخضغت النيابة العامة، القيادي بحزب المؤتمر الوطني (المحلول)، وزير المالية الأسبق، بالنظام البائد، الزبير أحمد الحسن، للتحقيق في قضية بيع خط “هيثرو” والمعاملات المتعلقة بشركة (عارف) الكويتية.

وأبلغ مصدر موثوق به (باج نيوز)، أن الزبير أحمد الحسن، خضع للتحقيق يوم (الاثنين) أمام اللجنة التي شكلها النائب العام مولانا تاج السر،

للتحقيق في معاملات شركة (عارف) الكويتية، ومن بينها ملف “هيثرو” و ” ممتلكات النقل النهري”، و “سودانير”، وأفاد المصدر أن الزبير تم استجوابه بصفته رئيساً للجنة التصرف في العقارات الحكومية آنذاك، وزير المالية الأسبق، بالنظام البائد، وتمت إعادته لـ(سجن كوبر)، عقب انتهاء التحقيق،.

يذكر أن لجنة تحقيق في معاملات شركة (عارف) الكويتية، التي يرأسها وكيل أعلى نيابة تختص بالتحري والتحقيق في كافة المعاملات التي أجرتها شركة عارف الكويتية وشركات أخرى فيما يتعلق ببيع خط هيثرو، وآليات النقل النهري، أو أي معاملات أخرى تتعلق بذلك.

الخرطوم: باج نيوز

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