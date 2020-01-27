وزيرة الخارجية تلتقي مساعد وزير الخارجية الامريكي

إستقبلت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية ظهر الإثنين السيد تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، بحضور السيد دونالد بوث المبعوث الخاص للسودان والوفد المرافق له .

واستعرضت الوزيرة التطورات الإيجابية وإنجازات الحكومة الإنتقالية، وقالت إن الحكومة تبذل جهوداً من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات العاجلة وقالت أن الثورة السودانية قدمت نموذجاً يحتذى به في إلاقليم مبينة أن تحقيق الإستقرار في السودان له انعكاس إيجابي على دول المنطقة.

وقدمت السيدة الوزيرة شرحا مفصلا عن التحديات التي تواجه الحكومة وقالت إن السودان يسعى للتعامل بإيجابية مع كل الدول وطالبت برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يتمكن من التعامل مع المؤسسات الدولية ويتمكن من تحقيق التنمية المستدامة .

من جانبه أعرب السيد تيبور عن إعجابه بالتغيير الايجابي الذي حدث في السودان معبراً عن أمانيه في أن تتجاوز الحكومة الانتقالية التحديات التي تجابهها .وأشاد بالزيارة المثمرة لوفد الكونجرس الأمريكي،مؤكداً استعداد الولايات المتحدة لمساعدة السودان .

و تطرَّق اللقاء إلى المباحثات الجارية لإسقاط اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب ومباحثات السلام وأهمية دفع المفاوضات ، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا المتصلة بالشأن السوداني و القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الخرطوم 27-1- 2020م ( سونا )

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