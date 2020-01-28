أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020م

الصيحة:
* شركة (شيلد بلاك) توافق على إعادة (السودانيين) من ليبيا إلى الإمارات
* الحكومة ترفع ضرائب أرباح الأعمال الرأسمالية إلى (30%)
* قيادي بـ (التغيير): الحكومة تتمركز في شارعي الجامعة والنيل فقط
السوداني الدولية:
* (السوداني الدولية) تكشف تفاصيل مافيا دولية لتهريب الذهب
* منظمة شهداء ديسمبر تطالب نبيل أديب بكشف ومقاضاة مهدديه
الجريدة:
* الحكومة والجبهة الثورية يتوافقان على تعديل الوثيقة الدستورية
* تجمع المهنيين يدعو لمليونية الخميس المقبل
* ملاك وسائقو البصات بالسوق الشعبي يضربون عن العمل
المجهر:
* القوات المسلحة تعلن إعادة هيكلة منظومة الصناعات الدفاعية
* ضبط (مارسيدس) مسروقة من المانيا ضمن سيارات (بوكو حرام) بكادوقلي
آخر لحظة:
* وزير الأوقاف: رأيت أطفالاً يبكون لو قيل لأحدهم يا (كوز)
* (المهنيين) يعود للمواكب للضغط على الحكومة
* الحكومة تضع ضوابط لتحويل الرصيد وتعتزم استبدال الأئمة
الدار:
* تفاصيل مصرع وإصابة (5) من الشرطة أثناء مطاردة مهرب دقيق مدعوم
* لجنة متابعة (كورونا) تؤكد عدم وجود حالات اشتباه بالبلاد
* رفع سقف تحويل الرصيد الى (10) آلاف جنيه يومياً
* ايقاف تنفيذ الاعدام على المتهمة بقتل طفلي ضرتها
* شاهد يكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل التاجر الطاهر النمير
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس ورياضيات متخصصة للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)