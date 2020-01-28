أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020م

الصيحة:

* شركة (شيلد بلاك) توافق على إعادة (السودانيين) من ليبيا إلى الإمارات

* الحكومة ترفع ضرائب أرباح الأعمال الرأسمالية إلى (30%)

* قيادي بـ (التغيير): الحكومة تتمركز في شارعي الجامعة والنيل فقط

السوداني الدولية:

* (السوداني الدولية) تكشف تفاصيل مافيا دولية لتهريب الذهب

* منظمة شهداء ديسمبر تطالب نبيل أديب بكشف ومقاضاة مهدديه

الجريدة:

* الحكومة والجبهة الثورية يتوافقان على تعديل الوثيقة الدستورية

* تجمع المهنيين يدعو لمليونية الخميس المقبل

* ملاك وسائقو البصات بالسوق الشعبي يضربون عن العمل

المجهر:

* القوات المسلحة تعلن إعادة هيكلة منظومة الصناعات الدفاعية

* ضبط (مارسيدس) مسروقة من المانيا ضمن سيارات (بوكو حرام) بكادوقلي

آخر لحظة:

* وزير الأوقاف: رأيت أطفالاً يبكون لو قيل لأحدهم يا (كوز)

* (المهنيين) يعود للمواكب للضغط على الحكومة

* الحكومة تضع ضوابط لتحويل الرصيد وتعتزم استبدال الأئمة

الدار:

* تفاصيل مصرع وإصابة (5) من الشرطة أثناء مطاردة مهرب دقيق مدعوم

* لجنة متابعة (كورونا) تؤكد عدم وجود حالات اشتباه بالبلاد

* رفع سقف تحويل الرصيد الى (10) آلاف جنيه يومياً

* ايقاف تنفيذ الاعدام على المتهمة بقتل طفلي ضرتها

* شاهد يكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل التاجر الطاهر النمير

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس ورياضيات متخصصة للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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