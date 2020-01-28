عقب مرور شهر على ارتكابها… اكتشاف جريمة بشعة تهز السعودية

اعترفت عاملة هندية في السعودية بقتل كفيلها المسن صاحب الـ70 عاما في حائل، بعد شهر من إشعال النار بغرفته واحتراقه داخلها؛ بهدف سرقة مبلغ مالي.

ووفقا لما نشرته صحيفة “سبق” السعودية، كانت العاملة تعتني بالمسن، الذي وعدها بأداء الحج هذا العام على حسابه الخاص تقديرا لجهودها معه.

وكانت العاملة ترصد تحركات المسن حتى علمت بوجود مبلغ كان يحتفظ به داخل غرفته، لتقرر التخلص منه، وسرقة المبلغ.

وأثناء نوم المسن، قررت الخادمة إشعال النار بغرفته وإحراقه بعد سرقة المال، وعقب اشتعال النار بالغرفة باشرت فرقة الدفاع المدني والشرطة عملها، ونتج من الحريق وفاة المسن احتراقا.

ومع استبعاد أسرته أن يكون الحريق بفعل فاعل تم غلق ملف القضية.

وأواخر الشهر الماضي، لوحظ وجود سيارة يستقلها عمالة من الجنسية الهندية داخل القرية التي يقطنها المسن، وكانوا يسألون عن بيت المسن مدعين أنهم شركة شحن، حضروا لاستلام حقائب من العاملة لإرسالها للهند.

ولاحظت عائلة المسن تجهيز العاملة لحقائب، وعند تفتيشها عثرت الشرطة على مبلغ مالي، يقدر بـ120 ألف ريال.

وباستجوابها اعترفت العاملة بأنها كانت عازمة على الهروب مع العمالة، وأنها حصلت على المبلغ بعد أن أقدمت على التخلص من كفيلها المسن بإحراقه بعد إشعال النار بغرفته.

سبوتنيك

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