الملكة إليزابيث تجد بديلة “شقراء” لميغان ماركل

ستتولى زوجة الأمير إدوارد، صوفي وسكس، دورًا ملكيًا بعد أن أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن ميغان وهاري لن يكونا عضوين نشطين في العائلة المالكة.

كشفت الصحف البريطانية، أنه تم اختيار الكونتسة صوفي وسكس وهي عمة وليام وهاري، وزوجة الابن الأصغر للملكة إليزابيث الثانية، لتحل محل ميغان ماركل في الأنشطة الرسمية للعائلة المالكة.

وأعربت الملكة عن أسفها لقرار حفيدها هاري وزوجته ميغان بترك العائلة المالكة والحصول على الاستقلالية المالية، ومع ذلك، كان على شخص ما تولي الأنشطة والالتزامات والمسؤوليات التي تركها الزوجان وراءهما عندما غادرا العائلة المالكة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل”: “تعد صوفيا واحدة من المفضلين لدى الملكة وقد تم اختيارها للمساعدة في تخفيف عبء الواجبات الملكية”.

وتحظى كونتسة وسكس، البالغة من العمر 55 عامًا، بشعبية لدى أفراد العائلة المالكة، وستشارك قريبًا بشكل متكرر في الفعاليات الملكية.

وأعلن دوق ودوقة ساسكس، في وقت سابق “التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي”.

ومنحت الملكة إليزابيث موافقتها لهاري وميغان، على الخروج من العائلة المالكة، والاستقلال ماديا.

يذكر أن هاري هو حفيد الملكة إليزابيث الثانية، والسادس في الترتيب على العرش البريطاني.

سبوتنيك

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