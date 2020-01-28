والي الجزيرة:ملتزمون بالتنمية المتوازنة بجميع المحليات

أكد اللواء الركن احمد حنان احمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذ محمد علي عبد الله المدير التنفيذي لمحلية القرشي بحضور الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب أمين عام حكومة الولاية والأستاذة إخلاص حسين مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة اكد إلتزام حكومة الولاية بتحقيق التنمية المتوازنة بجميع محليات الولاية ودعم جهود المحليات لمجابهة كل العبات التي تعترضها ..

من جانبه لفت المدير لخطط المحلية لإنشاء مساطب للذبيح وجملونات للخضار وتأهيل رئاسات الوحدات الإدارية ..

فيما ودعا أمين عام الحكومة لمراعاة تبرئة الأراضي لقيام جملونات الخضار ومساطب الذبيح والإلتزام بالموجهات الصحية ..

واعلنت مدير عام المالية إلتزام المالية بتشيبد الطابق الأرضي لرئاسة محلية القرشي مؤهل لثلاثة طوابق وصيانة وحدة إدارية ضمن ميزانية العام الحالي

سونا

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