ضبط مدفع وأسلحة وذخائر مهربة بولاية الخرطوم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك من وضع يدها على عدد 54 بندقية كلاشنكوف وعدد2300 طلقة كلاشنكوف بجانب عدد واحد مدفع قرنوف بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم.

وقال مدير الادارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة صلاح حسين الحمري في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن إدارته توفرت لديها معلومات عن عربة بوكس دبل كاب تهرب أسلحة وذخائر فتم التخطيط لانفاذ العملية بدقة شديدة وتمت مداهمة المركبة والقبض علي عدد3 متهمين وبحوزتهم عدد 1مدفع قرنوف وعدد54 بندقية كلاشنكوف وعدد2300 طلقة كلاشنكوف وجهاز ثريا واتضح من خلال التحريات أن الأسلحة قادمة من الولاية الشمالية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية

الانتباهة

شارك الموضوع :



