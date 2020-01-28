أبو تريكة: تسقط “صفقة القرن” وتعيش فلسطين حرة

شنّ اللاعب المصري ونجم فريق النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، هجوما على “صفقة القرن” التي أعلن عن بنودها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسميا، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال أبو تريكة، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”،: “تسقط صفقة القرن، وتعيش فلسطين حرة”.

وكشف ترامب عن أن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن”، تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وأوضح ترامب أن خطته تتألف من 80 صحفة، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصة بالسلام إلى خطة تفصيلية.

وتابع: “خطتي لا بد أن تكون منصفة للفلسطينيين وتمنحهم دولة، وإلا فلن تكون عادلة”.

وتابع: “ستضمن الخطة دولة فلسطينية متصلة الأراضي، وستبقى القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل”.

وأضاف أنه “ستكون هناك عاصمة للفلسطينيين شرق القدس (لم يحدد مكانها بالضبط)، وستكون فيها السفارة (الأمريكية)”.

عربي21

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