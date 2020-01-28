بالصور: الاعلامية (رفيدة ياسين) ترافق الأستاذ الكابلي وأسرته من دبي إلى الخرطوم قادماً من أمريكا

نشرت الاعلامية السودانية (رفيدة ياسين) صوراً حصرية خلال رحلتها في معية الاستاذ السوداني الكبير عبدالكريم الكابلي وأسرته، قادماً من أمريكا عبر دبي إلى الخرطوم، بحسب ما نقلت (كوش نيوز).

وغردت (رفيدة) على حسابها بتويتر : ( زمان الناس هداوة بال وأنت زمانك الترحال .. رحلة ما منظور مثيلا .. كم أنا محظوظة بهذا الجمال اللامتناهي في معية أسرة الكابلي الرائعة من دبي إلى الخرطوم الاستاذ والسيدة عوضية حرمه وابنيه عبدالعزيز وسعد)

وختمت قائلة: وصل أخيراً كابلي السودان إلى أحضان الوطن.

وذكرت (رفيدة) بأنها قد أجريت لقاءً مع الكابلي بصباح العربية، مُعبرة عن هذا الشعور بقولها ( عندما تجلس لتحاور شخصاً بقيمة الكابلي وقامة الكابلي، ستشعر بأنك تقرأ في أهم كتب التاريخ وتتجول في متحف عريق وتسمع ما لم تسمعه من قبل).

وكان (الكابلي) قد وصل البلاد مساء يوم (الثلاثاء) قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية عبر دولة الإمارات، بعد غياب طال أكثر من (4) سنوات، وتأتي عودة الكابلي بمُبادرة من مركز دال الثقافي لتكريمه بالخرطوم، والغناء في حفل جماهيري كبير مساء الخميس.

وأنزل كابلي من الطائرة على كرسي متحرك ويظهر عليه تقدم السن لكنه رغم ذلك حيا مجموعة من الشباب قبل أن يغادر ساحة المطار.

الخرطوم (كوش نيوز)

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