اشتباكات بالأيدي بين قيادات بالتغيير ولجان نقابات الكهرباء

نشبت اشتباكات بالأيدي بين أعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان استعادة العاملين بقطاع شركات الكهرباء، بسبب رفض اللجان تكوين جسم سياسي بالقطاع واتباع التسييس والتمكين الحزبي.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، اعتبر العاملون في مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين (قوى إعلان الحرية والتغيير قطاع الكهرباء) قيام جسم سياسي بالقطاع بأنه إفساد للقطاعات الخدمية.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
يفترض كل القطاعات الخدمية تعمل مثل قطاع شركات الكهرباء مع بلطجية الحرية والتغيير (الاسم الذي يتخفى به الشيوعيين). فالقطاعت إذا لم تحد من تغول الشيوعيين سوف يجدوا أنفسهم عطالى وقد حلوا محلهم موظفين وعمال شيوعيين ليس لهم خبرة أو كفاءة ولا حتى تخصص في مجال العمل. مثل ما حصل مع عمال وموظفي وحدة تنفيذ السدود حيث بجرة قلم شردوا 500 منهم والضرر وصل لأكثر من 3000 فرد من أفراد اسر هؤلاء العمال والموظفين الذين ليس لهم اي انتماء سياسي أو حزبي، فقط أنهم غير شيوعيين ولا بعثيين ولا جمهوريين.