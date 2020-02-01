روسيا تملك آلات لتغيير العالم

تملك روسيا آلات التكنولوجيا المتقدمة التي ستغيّر العالم في أقرب وقت.

صرح بذلك رئيس وزراء روسيا الجديد، ميخائيل ميشوستين. وقال ميشوستين مخاطبا المشاركين في ندوة استطلعت مستقبل الاقتصاد العالمي في مدينة ألما-أتا بجمهورية كازاخستان:

يوجد عندنا رواد التكنولوجيا الرقمية الذين يعملون على تطوير التقنيات التي ستبدأ في أقرب وقت بتغيير عالمنا مثل سيارات بدون سائق.

ولا تودع روسيا ما تملكه من آلات التكنولوجيا المتقدمة في المخازن بل تقوم بتشغيلها وتستفيد منها. ويدل على ذلك، مثلا، أن أكثر من 100 مليون شخص من سكان روسيا يستفيدون من خدمات “الحكومة الإلكترونية”.

وأكد رئيس وزراء روسيا أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت أهم عامل في حلبة المنافسة الاقتصادية العالمية، وشدد على ضرورة أن “نحقق الفوز” في هذه الحلبة.

سبوتنيك

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