إحباط تهريب “467” رأس من الإبل إلى دولة مجاورة

أحبطت إدارة مكافحة التهريب ولاية البحر الأحمر محاولة تهريب (467) رأس من الإبل إلى دولة مجاورة، بمنطقة (قباتيت) الحدودية، وتوقيف (8) متهمين اتخذت في مواجهتهم إجراءات قانونية وذلك بفضل الارتكازات والانتشار الكثيف لقوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر لسد كافة المنافذ التهريبية.

وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) بحسب صحيفة اليوم التالى أوضح العقيد محي الدين حسن علي مدير إدارة مكافحة التهريب البحر الأحمر أن الضبطية عبارة عن أربعة مجموعات من الإبل مايسمى (بالدبوكة) تم ضبطها بعد تخطيها المنطقة المسموح بها للرعي، وذلك بعد رصد دقيق من قبل قوات مكافحة التهريب لحركة الرعاة والمواشي في المناطق الحدودية. وتم توقيف (8) متهمين اتخذت حيالهم الإجراءات القانونية اللازمة توطئة لتقديهم للعدالة.

وأكد محي الدين أن قوات مكافحة التهريب البحر الأحمر بالمرصاد لكافة حالات التهريب بالرغم من تحايل المهربين عبر طرق وعرة لا تعبر من خلالها المركبات إلا أن قواته متواجدة بتلك المناطق لمحاربة ظاهرة التهريب، داعيا المواطنين اتباع الطرق القانونية في كافة المعاملات التجارية وعدم التلاعب بثروات البلاد.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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