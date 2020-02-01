اتجاه لدمج التأمين الصحي بالخرطوم مع القومي

تدرس لجنة مختصة، إمكانية دمج هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم مع الصندوق القومي للتأمين الصحي.

وقال المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، ناظم سراج، في منتدى “حماية المستهلك”، اليوم “السبت”، بحسب صحيفة مصادر إن الأمر قيد الدراسة، منوهاً إلى أن اللجنة المختصة هي من تحدد الدمج أو الاستمرار في الوضع الحالي.

وأقر ناظم، أن هيئة التأمين الصحي في الوقت الراهن “خاسرة”، مشيراً إلى أن 70% من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص مركزة بولاية الخرطوم، معترفاً في ذات الوقت بارتفاع قيمة العلاج.

الخرطوم ( كوش نيوز)

شارك الموضوع :



