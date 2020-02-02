هاشم مطر: تجميد العمل بقانون الزيادات الضريبية الجديدة التي اعلنتها حكومة حمدوك

كشف المهندس هاشم صلاح مطر رئيس لجنة التسيير لاتحاد اصحاب العمل السوداني عن تجميد العمل بقانون الزيادات الضريبية الجديدة .وقال انه تم الاتفاق خلال اجتماع مشترك ضم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور ابراهيم البدوي ووفد اتحاد اصحاب العمل والامين العام لديوان الضرائب علي تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والضرائب وممثلي اصحاب العمل وخبراء مختصين لدراسة زيادات الضرائب ورفع توصياتها لمجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها.

وأكد مطر ان الاتحاد وعقب اكتمال هياكله التنفيذية الجديدة لمرحلة مابعد التغيير سينتهج نهجا مغايرا لما كان سائدا خلال الفترات السابقة بتحجيم دوره اقتصاديا واجتماعيا . وقال فى تصريح لـ “سونا” ان المرحلة الانتقالية لفترة الحكومة تمثل نقطة تحول للتاسيس لانطلاقة اقتصادية متينة وقوية يعمل الاتحاد العام لاصحاب العمل بكل مكوناته القطاعية والولائية علي المساهمة فيها بشكل مؤثر وايجابي لدعم الاقتصاد واخراج الاتحاد من عزلته وذلك من خلال الانفتاح والتواصل المستمر مع الاتحادات القطاعية والولائية والغرف المتخصصة ومع الاجهزة الرسمية للدولة ذات الصلة بالقطاع الخاص بالشفافية المطلوبة الى جانب الاتجاه الى التفاعل بصورة اكبر مع قطاعات المجتمع المختلفة لابراز الدور الجديد للاتحاد.

واشار مطر الى حرصهم من خلال اليات الاتحاد المختلفة للدفاع عن مصالح عضويته المنتشرة بقطاعات الاعمال ،منوها الى لقاءات مرتقبه لوفد الاتحاد مع وزارات الصناعة التجارة ، وزارة الخارجية ، وزارة العدل ، وزارة العمل وولاية الخرطوم وغيرها من الجهات ذات الصلة لبحث ومناقشة قضايا السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتنمية الاقتصاد وتغليب مصالح واهداف الثورة وانجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بمعاش المواطن كاولوية يجب العمل المشترك لتحقيقها ،لافتا الى خطة الاتحاد الخارجية للتواصل مع تنظيمات قطاعات الاعمال بالدول الخارجية بما يحقق المصالح المشتركة وكيانات ومنظمات الاعمال الاقليمة والدولية.

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