محلية الطينة: استقرار فى كافة المجالات

أكد المدير التنفيذي لمحلية الطينة بولاية شمال دارفور مبارك محمد ادم صالح ان المحلية قد شهدت في الآونة الاخيرة استقرارا تاما في كافة المجالات مما ساعد في انسياب الخدمات علي مستوى رئاسة المحلية كافة ووحداتها الادارية ومجالس القرى وذلك بفضل التنسيق الجيد بين الجهاز التنفيذي بالمحلية والقوات المسلحة والشرطة والدعم السريع والإدارة الأهلية و تنسيقية قوي الحرية والتغيير والمراة بالمحلية .

واستعرض صالح في الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم مع وفد تنسيقية الحرية والتغيير الزائر الي المحلية من حاضرة الولاية برئاسة الاستاذ خليل موسى حسن استعرض خطة محليته للعام ٢٠٢٠م في مجالات التنمية والخدمات مشيرا الي انها تتضمن الي جانب مشروعات الخدمات والتنمية الالتزام بسداد متبقي الرسوم الدراسية للطلاب بالمدارس البالغ قدره ٧٥٧ الف جنيه تنفيذا لقرارات الحكومة الاتحادية التي قضت بمجانية التعليم بالاضافة الي بناء ٢٨فصلا ومكتبا واستراحة للمعلمين بمدرسة “أندر” الاساسية واكمال احتياجات مستشفى الطينة بالتعاون مع وزارة الصحة، علاوة على تنفيذ برنامج صحي يتضمن تسيير قوافل صحية الي بعض الوحدات الإدارية والقرى بالمحلية لتقديم الخدمات التشخيصية وتوفير الادوية للمجانية وتنظيم دورات تدريبية في مجال الاسعافات الأولية.

وأضاف المدير التنفيذي لمحلية الطينة ان المحلية تولي اهتماما خاصا بقضايا وهموم المواطنين في مجال الزراعة بعد التحول المناخي التي شهدته المحلية بعودة الغطاء النباتي ودخول المحلية في دائرة الانتاج الزراعي، وذلك بالسعي لتوفير التقاوي المحسنة والمبيدات الحشرية واستخدام الحزم التقنية المبكرة استعدادا للموسم الزراعي المقبل.

وأعلن صالح عن تنظيم دورة تدريبية خلال شهر مارس المقبل للمزارعين وتوزيع 200 محراث بلدي بالتنسيق مع وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية، معلنا عن البدء في اعداد دراسة جيولوجية لمنطقة “ساسا” بغرض حفر آبار لتوفير مياه شرب للانسان والحيوان، بالاضافة الى السعي لتنفيذ مشروعات اجتماعية لتخفيف اعباء المعيشة عن الفقراء والمساكين وتوزيع الزي والحقائب المدرسية للتلاميذ والطلاب وذلك بدعم من ديوان الزكاة. وأكد صالح التزام مضي محلية الطينة في تنفيذ موجهات الحكومة الانتقالية بالتنسيق والتعاون مع تنسيقية الحرية والتغيير بالمحلية في كافة المجالات لتحقيق التنمية والاستقرار بالمحلية .

ومن جهتهم اشاد رئيس وفد واعضاء تنسيقية الحرية والتغيير بالولاية بالجهود التي بذلتها الادارة التنفيذية لمحلية الطينة من اجل النهوض بالمحلية و تعاونها الكبير مع تنسيقية الحرية والتغيير بالمحلية و الاجهزة الامنية مؤكدين وقوف تنسيقية الولاية مع المحلية وتذليل كافة المشكلات التي تعترض سير العملية التنموية والادارية بمحلية الطينة.

سونا

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