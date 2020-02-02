محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في تاريخ ليفربول

حقق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رقما قياسيا استثنائيا فريدا من نوعه في تاريخ النادي الإنجليزي.

ونشر كارل كليمنت، المؤرخ الرياضي الشهير، مجموعة من التغريدات، التي كشف فيها عدد من الأرقام القياسية التي حققها محمد صلاح وليفربول بفوزهم ساوثهامبتون مساء أمس برباعية نظيفة.

وقال كليمنت: “محمد صلاح يمتلك الآن أعلى معدل تهديف في تاريخ ليفربول بنسبة 0.65 هدف في كل مباراة، وهو رقم لم يحققه حتى الآن عظماء ليفربول منذ تأسيسه قبل 127 عاما”.

وتابع “تغلب بذلك المعدل محمد صلاح يتخطى رقم الأسطورة جوردان هودجسون، الذي كان يمتلك معدل تهديل 0.64 هدف لكل مباراة”.

كما تمكن محمد صلاح بهدفيه في ساوثهامبتون من الوصول إلى معدل تسجيل 68 هدف في الدوري الإنجليزي من 96 مباراة خاضها، و89 هدف بقميص ليفربول من 137 مباراة شارك فيها.

ووصل “محمد صلاح” إلى عدد أهداف في الدوري 68 هدفا بقميص ليفربول، وهو نفس الأهداف الذي حققها الأسطورة كيفن كيغان.

ولكن كيغان وصل إلى ذلك العدد من الأهداف في 230 مباراة، فيما حققها محمد صلا من 96 مباراة فقط.

وواصل مساء أمس ليفربول سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تغلبه على ضيفه ساوثهامبتون، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 25.

وسجل رباعية ليفربول كل من أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 47 وجوردان هندرسون في الدقيقة 60 ومحمد صلاح في الدقيقتين 72-90.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة، ليتراجع إلى المركز الـ11.

وبثنائية محمد صلاح يتساوى مع مايكل أوين بتسجيله 7 أهداف في جميع مواجهاته أمام ساوثهامبتون، ليصبح من يتقدمه فقط روبي فاولر.

يذكر أن ليفربول لم يهزم في آخر 104 مباراة في الدوري (94 فوز و9 تعادلات)، على ملعب آنفيلد، خاصة عندما يتقدم في الشوط الأول.

وعلى الصعيد الدفاعي، حافظ ليفربول على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي أكثر من أي ناد آخر هذا الموسم برصيد 11 مباريات.

سبوتنيك

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