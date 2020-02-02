د.الفاتح يناشد المواطنين المساهمة بحملة إصحاح البيئة

ناشد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. الفاتح عثمان المواطنين بالمساهمة الفاعلة في الحملة الكبرى لإصحاح البيئة والتي تستمر لمدة ثلاث أيام، مشيرا إلى أن الهدف منها تقليل النفايات المتراكمة على الطرق بولاية الخرطوم، وأشار الفاتح الى أن الوزارة تعمل من خلال التدخلات في أعمال مكافحة الناقل من الذباب والبعوض، منوهاً إلى أن الوزارة ستتواصل حملاتها للعمل والدعم الفني للوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى ، وأضاف أنه تم التحضير للحملة عبر الاجتماعات مكونة من مجتمع مدني وجهات رسمية وفنية من داخل الوزارة ؛ إضافة إلى إعلان لجان المقاومة من داخل الأحياء تم دعوتهم بغرض مكافحة الملاريا.

سونا

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