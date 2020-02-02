المجلس الأعلى للسلام يتوافق على أجندة مفاوضات السلام

أكد الأستاذ محمد حسن التعايشى عضو مجلس السيادة الانتقالي، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، اكتمال المشاورات بين أطراف الحكومة والشركاء من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى حول أجندة التفاوض للجولة القادمة مع حركات الكفاح المسلح فى جوبا والتى قال انها ستنطلق فى الرابع من فبراير الجاري .

وأوضح التعايشي فى تصريح صحفي ،عقب اجتماع المجلس الأعلى للسلام برئاسة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، بالقصر الجمهوري مساء اليوم ، بمشاركة ممثلي قوى الحرية والتغيير ،إن الاجتماع توافق على كل أجندة التفاوض للجولة القادمة لمفاوضات السلام، مؤكدا أن أجهزة الحكومة الانتقالية والشركاء من القوى السياسية متحدون حول مواضيع التفاوض.

مشيرا إلى أن توقيع اتفاق سلام شامل سيتم فى غضون فبراير الجارى .

واضاف أن النقاط التى حدث حولها تباين فى الجولة السابقة، توصل الاجتماع إلى توافق تام بشأنها، لاسيما القضايا التى لها علاقة بمستقبل الحكم وقضايا العدالة الانتقالية .

سونا

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