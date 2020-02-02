الدعم السريع يضبط معارضين لدولةالجنوب يشترون 150لبسةعسكرية

أصدر الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة ادم اليوم تعميماً صحفياً أوضح فيه تمكن استخبارات قوات الدعم السريع من القبض على أربعة مما يسمى بجبهة الخلاص الوطني المعارضة لحكومة جنوب السودان بمنطقة الكلاكلة بالخرطوم اثناء عملية شراء 150 لبسة عسكرية (كاكي) مؤكداً أن عملية ضبط المتهمين تمت بعد توافر معلومات استخبارية تفيد أن هناك قيادات من دولة جنوب السودان معارضة لحكومة ( الجنوب ) تخطط لشراء كاكي خاص بقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وتهريبه الى دولة جنوب السودان،مبينا أنهم بفعلتهم هذه قد ارتكبوا جرائم ومخالفات ضد الدولة وانتهاك لسيادتها.

وفيما يلي تورد سونا نص التعميم الصحفي للناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع :

بسم الله الرحمن الرحيم

الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع

تعميم صحفي

بتاريخ 2 /2 / 2020 تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع من القبض على أربعة مما يسمى بجبهة الخلاص الوطني المعارضة لحكومة جنوب السودان بمنطقة الكلاكلة بالخرطوم اثناء عملية شراء 150 لبسة عسكرية (كاكي) .

ومن خلال استجواب المتهمين قال أحدهم ويدعى سبت كونق قاي إنه ضابط استخبارات برتبة اللواء بقوات جبهة الخلاص الوطني المعارضة لحكومة جنوب السودان ، بقيادة الجنرال توماس سيريلو .

واوضح قاي انه الان مسؤول عن قيادة فصيل قطاع اعالي النيل ، وأنه كلف بالحصول على 300 لبسة عسكرية (كاكي) من التي يرتديها منسوبي القوات النظامية لقواتهم المتواجدة بمناطق قطاع اعالي النيل ، واشار الى انه تم الاتفاق مع جهات بالداخل لتوفير اللبسات مقابل مبلغ مالي ،وأوضح انهم خططوا لتجهيز اللبسات في طرود وشحنها في العربات السفرية عبر طريق بارا ومنها الى اعالي النيل ، واقر بانهم بفعلتهم هذا ارتكبوا جرائم مخالفة لقوانين جمهورية السودان .

وبدورنا نشير الى أن عملية ضبط المتهمين تمت بعد توافر معلومات استخبارية تفيد أن هناك قيادات من دولة جنوب السودان معارضة لحكومة ( الجنوب ) تخطط لشراء كاكي خاص بقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وتهريبه الى دولة جنوب السودان ،وهم بفعلتهم هذا قد ارتكبوا جرائم ومخالفات ضد الدولة وانتهاك لسيادتها على النحو الآتي :

١/الاخلال بالامن والسلامة

٢/ التعامل بالزي والشارات العسكرية

٣/ اثارة الحرب ضد الدولة

٤/ الجريمة العابرة المنظمة

٥/ التخريب والحرابة

٦/الاخلال بالعلاقات مع دولة جنوب السودان والعمل على احداث توترات بها.

٧/ انتهاك السيادة والحقوق

٨/ نشاط المنظمات الاجرامية

٩/ أخرى من القانون الجنائي لدولة السودان .

وبما أن المذكورين قد انتهكوا سيادة الدولة وارتكبوا جرائم ضدها ،قمنا باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وسوف تتم إحالتهم إلى نيابة التحقيقات الجنائية.

العميد ركن جمال جمعة ادم

الناطق باسم قوات الدعم السريع

سونا

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