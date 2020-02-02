السودان .. تجدد أزمة الوقود على خلفية تعطل خط هجليج الناقل للنفط

تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، أزمة الوقود، فيما عادت للواجهة اصطفاف عشرات السيارات أمام محطات التزود طلبا للخدمة خصوصاً البنزين.

واعلنت وزارة الطاقة والتعدين يوم الأحد عن وضع الترتيبات اللازمة لمعالجة العطب الذي ادى الى تعطل خط هجليج الناقل للنفط بسبب عطل اجهزة التسخين لمعالجة اللزوجة مما ادى الى توقف تدفق الخام القادم من حقل هجليج بولاية غرب كردفان وحقول دولة جنوب السودان.

وكشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد لوكالة السودان للأنباء أن الفرق الفنية تعمل على مدار اليوم لاصلاح العطب، متوقعا ان يتم ذلك فى الساعات القادمة، مضيفا ان الوزاره تعمل على وضع التدابير اللازمة لتلافي اي آثار سالبة لامداد المصفاة.

وأوضح وكيل الوزارة د. حامد سليمان إن العطل طال الخط الناقل للخام من مربعات 1،2 ،4 التابعة لشركة (تو بي)

ويمد هذا الخط مصفاة الخرطوم من منطقة هجليج بولاية جنوب كردفان.

وأفاد سليمان أن عطلا أصاب الوحدات الخاصة بتسخين الخام ما أدى إلى تكون ماده “شمعية” في جدار الأنبوب اعاقت مرور النفط الخام.

وقال إن الوزارة اتخذت كافة التدابير الكفيلة بإعادة تشغيل الخط وضمان استمرار عمل المصفاة التي قال إنها تعمل حاليا بشكل طبيعي .

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