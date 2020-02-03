العدل والمساواة: الأراضي والعدالة ضمن ملفات مسار دارفور

كشفت حركة العدل والمساواة عن طرح ملفات التعويضات والنازحين واللاجئين والعدالة وملفات الاراضي والحواكير والترتيبات الامنية في مسار دارفور بمفاوضات جوبا المقرر استئنافها غداً، الرابع من فبراير الجاري ..

وكشف مسؤول الشؤون الثقافية الناطق الرسمي باسم وفد قناديل السلام بحركة العدل والمساواة، محمود آدم محمود لـ”الجريدة” عن الفراغ من المؤتمرات القاعدية للنازحين بالمعسكرات بدارفور واختيار 100 شخصية مناصفة بين الرجال والنساء للمشاركة في المفاوضات بجوبا، وخاصة في ملف النازحين و

اللاجئين بعد الفراغ من اختيار ممثليهم.

وأكد محمود أن مؤتمرات القاعدية للنازحين اختارت عضويتها المصعدين وينتظر ان ترفع مؤتمرات اللاجيئن بتشاد ممثليها، وأرجع محمود تأجيل المفاوضات بجوبا، للطلب الذي تقدمت به الحكومة لاجراء مزيد من التشاور مع المجلس الأعلى للسلام.

الخرطوم: حمد الطاهر

صحيفة الجريدة

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