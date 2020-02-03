حمدوك يلتقي الجالية السودانية بجيبوتي

قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك شرح مفصل عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد .

وأشار لدي لقائه بالجالية السودانية بجيبوتي خلال زيارته الي جهود الحكومة الانتقالية في تحقيق السلام بالبلاد، منوها الي ان برنامج الفترة الانتقالية يقوم على أهداف سامية تحقق للسودان الاستقرار والإنماء متمثله في بناء السلام المستدام ومعالجة الازمة الاقتصادية وبناء أجهزة الدولة والعدالة الانتقالية وعلاقات خارجية متوازنة تراي مصلحة السودان .

وفيما يخص الجانب الاقتصادي أوضح رئيس الوزراء ان الحكومة الانتقالية منذ التشكيل وضعت برنامج للمعالجات السريعة للتركيز الأسعار ومعالجة انهيار العملة الوطنية والذي اعتبره بخلل في الاقتصاد السوداني .

وأشار حمدوك الي ان الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تتم في جو سياسي معافى لافتا الي اتفاق الحكومة الانتقالية مع اللجنة المركزيه للحرية والتغيير على عقد مؤتمر اقتصادي في مارس القادم يضع مقترحات انيه لمعالجة الازمة الاقتصادية وكيفيه التعامل مع تهريب الذهب والوصل الي صيغة مع الشعب السوداني حول ترشيد الدعم بتقديم حلول عملية للترشيد داعيا الأجهزة الاعلامية الي التنوير حول مسألة الدعم من خلال الندوات والبرامج .

وفيما يخص علاقات السودان الخارجية ورفع العقوبات وديون السودان الخارجية أكد ان الحكومة الانتقالية تعمل في تناغم تام لحللتها مشيرا الي اثار الديون الخارجية في علاقات البلد بالموسسات الدولية بحانب فرص الاستثمار.

سونا

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